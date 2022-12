Annie, la ragazza con due vagine rivela: "I partner hanno molta curiosità"

Le parole di Annie Charlotte

In una recente intervista al Mirror, la 23enne inglese ha raccontato di aver scoperto la sua condizione per caso. Era andata dal ginecologo con un'amica, per applicare la spirale contraccettiva, quando l'infermiera ha notato qualcosa di anomalo. "Mi è stato detto che avere dei figli sarebbe stato molto difficile e avrebbe comportato molte visite in ospedale e alla fine il parto pretermine con taglio cesareo, poiché il feto non avrebbe avuto abbastanza spazio per essere partorito a termine". Oltre alla possibilità di avere più aborti spontanei. La condizione di Annie in medicina si chiama utero didelfo o doppio. La giovane ha due cicli mestruali, che controlla con la contraccezione, e potrebbe concepire due bambini contemporaneamente.

L'accettazione e la reazione dei fidanzati

"Da adolescente vuoi essere normale, e sentirti dire che non lo sei, è stato davvero spaventoso", ha affermato la ragazza. Solo da poco tempo le cose sono cambiate: "Ho iniziato davvero ad accettarlo. Ho smesso di considerarlo un problema medico e di pensare a tutti i problemi che potevano derivare dall'avere figli, è solo un aspetto fantastico di me stessa". Come hanno reagito i suoi fidanzati? "Qualsiasi partner romantico è sempre stato solo curioso, ma non ha mai avuto una brutta reazione, solo un sacco di domande". Poi ha proseguito dicendo che tutti sono semplicemente incuriositi e vogliono saperne di più.