WhatsApp non funzionerà più dal 2023: ecco su quali smartphone

Con l'arrivo del 2023 WhatsApp non funzionerà più su diversi modelli di smartphone. Nuovi aggiornamenti per la popolare piattaforma di messaggistica, da qui la necessità di aggiornamenti continui che renderanno incompatibili i vecchi dispositivi. Sono 49 i cellulari su cui l'applicazione non funzionerà più: due modelli di iPhone, sette Samsung Galaxy e altri 40 Android, anche di marchi molto diffusi come Huawei. Per Apple Android 4.1, solo i dispositivi compatibili con iOS 12 potranno continuare a funzionare. I due iPhone che diranno addio a WhatsApp sono iPhone 5 e iPhone 5C.