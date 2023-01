Il 2023 è l'anno dei Ponti, quante vacanze si possono fare: i dettagli

Nel 2023 basteranno quattro giorni di ferie per assicurarsi oltre un mese di vacanza. Conclusi i festeggiamenti di Natale e Capodanno, i lavoratori sono alle prese con il calcolo dei giorni di festa e, soprattutto, di ponte, oltre che dei weekend lunghi che ci saranno nel nuovo anno, tali da consentire una programmazione di gite e partenze. Si parte con il primo weekend lungo dell' Epifania : se a venerdì 6 gennaio si aggiungeranno sabato e domenica, si potrà avere una prima mini vacanza senza chiedere ferie.

Le pause nel 2023

Se a febbraio e marzo non ci saranno grandi pause, è certamente diverso ad aprile: Pasqua e Pasquetta saranno rispettivamente il 9 e il 10 aprile. Poi il 25 aprile si celebrerà la festa della Liberazione che quest'anno, cadrà di martedì (con un giorno di ferie si potranno fare quattro giorni di vacanza partendo dal sabato precedente). Ma se si volesse fare una vacanza più lunga, prendendo qualche altro giorno di ferie si potrebbe arrivare sino alla Festa dei lavoratori, infatti, cadrà di lunedì. Per un'ulteriore pausa, bisognerà attendere giugno: venerdì 2, ossia la Festa della Repubblica, si potrà unire a sabato e domenica, ottenendo così tre giorni per un weekend fuoriporta o una minivacanza senza neppure uno di ferie.

Da Ferragosto a Natale

A Roma si festeggerà il 29 giugno, la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città, quest'anno, cadrà di giovedì. Se si prende un giorno di ferie (il venerdì) più i giorni del weekend, si avranno a disposizioni altri quattro giorni di vacanza. Anche Ferragosto darà un'ulteriore opportunità di vacanza lunga, collegandosi al weekend precedente. Stessa coa per il ponte di Ognisanti che cadrà di mercoledì. Con due giorni di ferie si potrebbero avere cinque giorni d ivacanza per Halloween. Mentre il ponte dell'Immacolata (cade di venerdì) regalerà tre giorni di vacanza. Il 25 e il 26 dicembre, ossia Natale e Santo Stefano, saranno lunedì e martedì: ecco altri quattro giorni di stop, senza chiedere ferie.