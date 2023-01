Sanremo 2023, Mediaset sfida la Rai: cosa succede alla programmazione

I rumors sono diventati ufficialità . Attraverso un comunicato Mediaset ha confermato le indiscrezioni : nessun cambio di programmazione poliché non ci sarà nessuno stop agli show di prima serata durante la settimana di Sanremo , in scena dal 2 al 7 febbraio. A differenza di quanto accaduto negli scorsi anni , l'azienda di Cologno Monzese ha scelto di "sfidare" la Rai e confermare il palinsesto .

Il comunicato di Mediaset

"Le reti Mediaset continueranno quindi la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia: da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause. Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione".