Italia’s Got Talent 2023, dall’addio a Sky allo streaming: quando inizia e dove vederlo

La notizia è ormai ufficiale: dalla prossima edizione Italia’s Got Talent lascia Sky e approda al mondo dello streaming. La novità arriva direttamente da Fremantle, la casa di produzione del format, che ha comunicato l’accordo raggiunto con Disney+. Una vera novità non solo per l’Italia, ma per l’Europa che per la prima volta fa un passo simile in avanti, scollandosi dalla tv intesa nella sua forma più tradizionale. Nel corso degli anni Italia’s Got Talent ha avuto un grandissimo successo nel mondo, conquistando addirittura il titolo di talent show più popolare del mondo da parte del World Guinnes Record. Con dodici stagioni all’attivo e oltre 1200 concorrenti che hanno calcato il palco, il people show si prepara dunque a tornare nella sua versione nostrana dopo un processo di restlyling, che dovrebbe renderlo sempre più attuale e innovativo. Non sappiamo ancora quando verranno rilasciati in streaming gli episodi del 2023.