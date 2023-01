Sanremo 2023, la canzone di Giorgia spoilerata sul web: cosa succede ora

La canzone che Giorgia porterà al Festival di Sanremo è stata spoilerata sul web. Cosa succede ora alla cantante? Secondo quanto riportato dal sito Davidemaggio.it, l'errore sarebbe partito da una pubblicazione fatta da Discoteca Laziale, il negozio di musica specializzato nella vendita online, che, nel giorno dell'apertura dei preordini del nuovo album 'Blu1' in uscita il 17 febbraio, avrebbe pubblicato su una pagina dedicata all'album anche i vari testi delle canzoni. Lo spoiler è stato subito cancellato, ma ai più attenti non è sfuggito e qualcuno è addirittura riuscito a fare uno screenshot diventato virale sul web. Cosa rischia Giorgia? La partecipazione della cantante romana al Festival di Sanremo non dovrebbe essere a rischio, soprattutto a fronte dei vari precedenti di canzoni spoilerate in audio-video (gli ultimi i casi di Fedez e Morandi).