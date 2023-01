L'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato atteso da 30 anni. Una notizia che è stata annunciata (come indicato da Luigi Contu in un recente tweet) da Lara Sirignano, giornalista ANSA, che dal 1998 si occupa di cronaca giudiziaria. Il suo impegno in tal senso si è ulteriorimente consolidato collaborando dal 2018 con la Fondazione Giovanni Falcone.