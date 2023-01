Matteo Messina Denaro arrestato: le reazioni delle autorità

La notizia dell'arresto del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro ha suscitato grande apprezzamento e soddisfazione da parte del mondo della politica e non solo. Tra i tanti che hanno commentato anche Matteo Piantedosi, attuale Ministro dell'Interno, che ha dichiarato: "Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia". Quindi ha aggiunto: "Complimenti alla Procura della Repubblica di Palermo e all'Arma dei Carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie".