Dybala-Oriana e Morata-Alice Campello: l'incontro e il siparietto social

Un'amicizia forte nata dal loro passato in bianconero, un rapporto solido dentro e fuori dal campo a partire dagli anni della Juventus e rimasto intatto nonostante l'addio, da parte di entrambi, a Torino. Paulo Dybala e Alvaro Morata, ora tra Roma e Madrid, non perdono occasione per ritrovarsi e stare in compagnia e quale migliore occasione se non la nascita del quarto figlio di Alvaro e Alice: la piccola Bella. Il fiocco rosa in casa dell'attaccante dell'Atletico Madrid, il difficile parto affrontato da Alice Campello e la gioia per l'arrivo della piccola, hanno portato Dybala e Oriana Sabatini a fare visita ai neogenitori. Un pranzo insieme immortalato proprio dalla Joya attraverso una storia Instagram nella quale si è divertito, insieme a Morata, nel prendere in giro le ragazze con un video eseguito dopo aver chiesto alle due di mettersi in posa per una foto.