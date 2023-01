Masterchef 12, Hue shock a Cannavacciuolo: Tifo Juve! La reazione

Puntata ricca di colpi di scena quella di Masterchef 12. Si tratta il tema della felicità con i giudici che hanno chiesto: "Quali sono i piatti in cui vi rifugiate per essere felici?" - "Le tagliatelle di Nonna Paola", la risposta super sorridente di Leonardo. Cannavacciuolo allora ha interpellato una delle concorrenti più simpatiche di queta edizione, la simpaticissima Hue. "Hue, cosa ti piace mangiare quando vuoi essere felice?" - le ha chiesto Antonino. " Il cocomero"- ha risposto la ragazza di origini vietnamite. "E quando lo mangi?", ha replicato chef Locatelli. La risposta di Hue è stata sorprendente e ha impressionato soprattutto Cannavacciuolo. "Lo mangio quando la mia squadra gioca male" e allora lo chef ha chiesto: "Ah porta fortuna? E a quale squadra?". Dopo un attimo di silenzio, Hue ha avuto il coraggio di rispondere: "La Juveeee". La faccia dello chef campano, noto tifoso del Napoli, ha fatto scoppiare tutti a ridere. Ma Antonino incredulo si è rivolto a Hue ridendo: "Cioè io ti sto accudendo e tu mi tifi Juve? Da te non me l'aspettavo proprio, veramente". Ma Hue è sicura della sua fede calcistica e nel confessionale ha ribadito: "Lo so che Chef Cannavacciuolo tifa Napoli, ma non vince mai il Napoli".