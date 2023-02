Springsteen di nuovo in campo con la E Street Band. E il Napoli...

TORINO - (e.e.) Il Boss è tornato. Viva il Boss. Di nuovo in campo dopo la pandemia, partendo da Tulsa, in Florida. Riecco Bruce Springsteen con la E Street Band. In forma, in formissima. Con i compagni di una vita. E un Little Steven strepitoso alla chitarra e sulla scena: arriva con un cappello da signora e manda in visibilio il palazzetto dove solitamente giocano a hockey e basket. Bruce, 73 anni di passione, canta, salta e predica, sei anni dopo. Un concerto che è anche uno sfogo, una liberazione. Tra brani storici e nuove reinterpretazioni. Bruce c’è e combatte con noi, urlano i fan in visibilio per uno show epico. “Good evening, Tampa!” : comincia così il Boss e poi via con una versione ad alto tasso di adrenalina di "No Surrender".

Sul palco la E Street Band si è presentata nella formazione classica degli ultimi tour: Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Steven Van Zandt e Max Weinberg insieme ai componenti più recenti Jake Clemons (il nipote di Clarence), Soozie Tyrell e Charles Giordano. In scena il Boss e la sua band sono stati accompagnati anche da una sezione di fiati e tre coristi. Mancava, il gruppone, dal 25 febbraio 2017. Arriveranno in Europa il 28 aprile, con tre tappe in Italia (Ferrara, Roma, Monza). Adele Zerilli, la mamma di Bruce, è originaria di Vico Equense, Bruce ha sempre detto di tifare particolarmente per il Napoli, le sue radici. E se fosse scudetto...

Springsteen, la scaletta del concerto alla Amalie Arena di Tampa

No Surrender?; Ghosts; ?Prove It All Night?; Letter to You; ?The Promised Land; ?Out in the Street; ?Candy's Room; ?Kitty's Back; ?Brilliant Disguise; ?Nightshift; Cover dei Commodores ?Don't Play That Song (You Lied) Cover di Ben E. King; The E Street Shuffle; Johnny 99; Last Man Standing; House of a Thousand Guitars; Backstreets Because the Night ; She's the One; Wrecking Ball; The Rising; Badlands

BIS

Burnin' Train

Born to Run

Rosalita (Come Out Tonight)

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I'll See You in My Dreams

Il calendario del tourdi Bruce Springsteen

28 aprile 2023 Barcellona, Spagna - Stadio Olimpico?5 maggio 2023 Dublino, Irlanda - RDS Arena?7 maggio 2023 Dublino, Irlanda - RDS Arena?13 maggio 2023 Parigi, Francia - La Défense Arena ?18 maggio 2023 Ferrara, Italia - Parco Urbano G. Bassani?21 maggio 2023 Roma, Italia - Circo Massimo?25 maggio 2023 Amsterdam, Paesi Bassi - Johan Cruijff ArenA?11 giugno 2023 Landgraph, Paesi Bassi - Megaland,

13 giugno 2023 Zurigo, Svizzera - Stadio Letzigrund

21 giugno 2023 Düsseldorf, Germania- Mercury Game Arena

24 giugno 2023 Göteborg, Svezia - Ullevi

26 giugno 2023 Göteborg, Svezia - Ullevi

30 giugno 2023 Oslo, Norvegia - Voldslokka

11 luglio 2023 Copenaghen, Danimarca - Denmark Parken

13 luglio 2023 Copenaghen, Danimarca - Denmark Parken

15 luglio 2023 Amburgo, Germania - Volksparkstadion

18 luglio 2023 Vienna, Austria - Stadio Ernst Happel

23 luglio 2023 Monaco di Baviera, Germania - Stadio Olimpico

25 luglio 2023 Monza, Italia - Prato della Gerascia