Sanremo 2023, l'annuncio dei Coma Cose sorprende tutti: "Non facciamo come i Ferragnez"

La loro canzone è già tra le preferite del Festival e si tratta di un brano autobiografico, in cui raccontano la crisi che hanno vissuto, ma a seguito della quale sono tornati più forti e uniti di prima: i Coma Cose a Sanremo si prendono la scena sopra a fuori dall'Ariston. Si perchè se la canzone parla della crisi, ora superata, nell'ultima conferenza stampa Francesca Mesiano (in arte California) e Fausto Lama, hanno fatto un grande annuncio in conferenza stampa. "Abbiamo deciso di sposarci, ma no non aspettiamo un bambino". E' proprio California a spiegare nel dettaglio: "Ad un certo punto gli ho detto "ma che ne pensi se ci sposassimo davvero", quindi la proposta gliel'ho fatta un po' io in realtà, poi lui invece è arrivato con l'anello, siamo entrati subito nella dimensione classica diciamo".