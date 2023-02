Masterchef 12: Francesco, il piatto per Totti, il messaggio sull’avversario e i cuori per la Lazio

Con la sua simpatia ha conquistato il pubblico, ma non i suoi compagni d’avventura: Franceso Saragò, "Francescone " (come lo chiamano i giudici) è uno dei protagonisti indiscussi di Masterchef 12 . Ventinove anni, originario di Roma , ha mostrato dall’inizio il suo carattere giocoso e l’attaccamento alla Capitale. Nei piatti di Francescone infatti c’è sempre un po’ di romanità , o negli ingredienti o nel pensiero , come successo nell’ultima puntata andata in onda giovedì 9 febbraio.

Francescone, Totti e il messaggio sugli avversari

Durante la mistery box con lo chef Perbellini, Francescone è stato scelto per l’assaggio tra i migliori e si è presentato davanti ai giudici portando il suo piatto dal nome “Waygu al cucchiaio”. Ma cosa si nasconde dietro a questa scelta? “Visto che sono arrivato nella Top 10, quindi Francesco, 10, Roma: voglio dedicare questo piatto a uno dei simboli di Roma, a Totti” - questa la spiegazione data dal concorrente. Attenzione però perché dietro a quella che sembra essere una vera e propria dedica all’ex capitano giallorosso si nasconde un messaggio molto più profondo. La scelta di Francescone infatti non è stata casuale, anzi, un vero e proprio assist a sé stesso per parlare delle frizioni con gli altri altri concorrenti. “Anche se per me lui è un avversario, l’ho scelto per dimostrare che nella vita servono gli avversari perché comunque ti fanno crescere” - ha sottolineato Francescone mandando un chiaro messaggio all’intera Masterclass: “Ho voluto fargli capire che più nemici ho e più sono stimolato a fare meglio fino alla fine”.

Francescone e la Lazio

Ma per che squadra tifa Francescone? La Lazio ovviamente! E se in puntata non l’ha detto apertamente, ma l’ha fatto intendere parlando di Totti come avversario sportivo, su Instagram dispensa cuori biancocelesti per la sua squadra del cuore, come sotto l'ultimo video postato dalla Lazio con la canzone di Mr Rain "Supereroi".