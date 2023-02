Sanremo 2023, l'incredibile paragone col 2013: tris Juve, il Milan e Mengoni che sogna

Juve e Milan nei giorni di Sanremo 2013 e 2023

La prima serata di Sanremo 2013 si celebrò martedì 12 febbraio. Quella sera la Juventus era di scena a Celtic Park per l'andata degli ottavi di Champions League: il match si chiuse con la vittoria esterna dei bianconeri allora allenati da Antonio Conte per 3-0 sul Celtic, in virtù delle reti di Matri, Marchisio e Vucinic. Ed ecco la prima coincidenza: anche quest'anno, in contemporanea con la prima serata del Festival - dunque di martedì -, la Juve ha vinto per 3-0 fuori casa, contro la Salernitana. La sfida dell'Arechi ha chiuso il 21° turno di Serie A, mentre nella serata di venerdì è iniziata la 22ª giornata con l'anticipo tra Milan e Torino (gara finita 1-0 per i rossoneri), mentre Mengoni si esibiva in "Let it be" dei Beatles. Dieci anni fa invece aveva cantato "Ciao amore ciao" di Luigi Tenco, in una serata in cui era di scena un anticipo di A con in campo il Milan, all'epoca allenato da Massimiliano Allegri: ebbene, anche in quell'occasione, la squadra rossonera vinse con un gol di scarto: un successo per 2-1 sul Parma con autorete di Paletta, raddoppio di Balotelli e gol di Sansone per gli ospiti.