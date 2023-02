Formaggi, la classifica: bufera in Francia, i migliori tutti in Italia

TasteAtlas, una sorta di enciclopedia digitale del cibo, ha stilato una classifica dei formaggi più apprezzati al mondo. Una graduatoria che è il risultato dei voti degli utenti sul portale che hanno degustato tali prodotti. Grande trionfo per il made in Italy che, anche in questo caso, si è aggiudicato l’intero podio, ma anche altre cinque posizioni tra i primi dieci classificati. In totale 18 formaggi italiani si sono piazzati tra i top 50.