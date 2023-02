SuperEnalotto, vinto il 6 da oltre 371 milioni! Da quanto tempo non usciva

Dopo oltre un anno di attesa, il SuperEnalotto regala un Jackpot da 371.133.424,51 milioni di euro. La sestina vincente - come riporta AgiproNews - è stata realizzata oggi sulla Bacheca dei Sistemi, e si tratta del primo “6” del 2023. Come riporta l'agenzia Agipro, l'ultimo Jackpot risale al 22 maggio 2021, quando la fortuna si fermò a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni (la quarta vincita più alta nella storia del gioco) con una schedina da 2 euro. Con quella di stasera sono 126 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.