Il presidente di Exor candidato da Biden alla presidenza della Banca Mondiale

Ajay Banga è il manager che Joe Biden ha candidato alla presidenza della Banca Mondiale . La decisione è stata presa in seguito all'annuncio delle dimissioni anticipate di David Malpass dopo alcune incomprensioni con l'amministrazione americana proprio su ambiente e aiuto ai Paesi in via di sviluppo indiano.

Chi è Ajay Banga

Attuale vicepresidente della società di equity General Atlantic, 63 anni, Banga è ex numero uno di Mastercard e con una grandissima esperienza in inclusione finanziaria e lotta al cambiamento climatico. Tra i molti incarichi ricoperti attualmente c’è anche quello di presidente di Exor NV, la holding olandese della famiglia Agnelli, di cui John Elkann è amministratore delegato."Ajay è dotato di capacità uniche per guidare la Banca mondiale in questo momento critico. Ha passato oltre 30 anni a creare e gestire aziende globali di successo che danno posti di lavoro e portano investimenti nelle economie in via di sviluppo", così lo ha definito Biden nella nota con la quale ha annunciato la sua candidatura.