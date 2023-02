Maurizio Costanzo, Luca Laurenti piange in tv a Verissimo e svela un sogno

Non è riuscito a trattenere le lacrime Luca Laurenti mentre ricordava Maurizio Costanzo, morto ieri a 84 anni, oggi pomeriggio in collegamento video con Verissimo su Canale 5. E' stato un momento doloroso della puntata che Silvia Toffanin ha aperto con il toccante sottofondo di 'Se telefonando' la canzone scritta da Costanzo e cantata da Mina. In studio Rita Pavone che ha parlato della loro amicizia. "Maurizio lo metto nella mia cornice familiare. Per me era come un padre. Io ho perso tutti. Non ci si deve abituare alla perdita delle persone" ha detto Laurenti, da sempre spalla di Paolo Bonolis, che con Costanzo ha fatto nove edizioni di 'Buona Domenica'. E, con la voce rotta dal pianto, si è scusato: "mi dispiace piangere qui, davanti a tutti. Le cose più belle, le parole non dette, sono un tesoro. I sorrisi in video sono le lacrime nei nostri cuori. E' proprio il segreto dell'artista". Laurenti ha poi ricordato i riti nel camerino, la tenerezza di Costanzo, il suo amore per gli animali. "Siamo tutti frammenti di una grande, piccola coscienza. Quando muore qualcuno, muore una parte di noi perché siamo una cosa sola" ha detto Laurenti. E infine ha ricordato un sogno. "Stanotte non ho dormito e stamattina mi sono svegliato piangendo perché lo ho sognato. Gli ho chiesto di alzarsi, lui si è vestito e io gli ho detto 'quando penso alla forza penso a te'".