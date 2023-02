Addio a Curzio Maltese, aveva 64 anni

Curzio Maltese è morto all'età di 64 anni .A dare la notizia su Twitter è stato il direttore del Domani, Stefano Feltri : "Ci ha lasciati un grande giornalista, Curzio Maltese, che abbiamo avuto il privilegio di avere su @DomaniGiornale", quindi ha proseguito con: "Pur provato dalla malattia, forte della sua passione civile e dell'amore della moglie Paola, si è impegnato fino all'ultimo per un paese più giusto". Anche Ezio Mauro ha ricordato il celebre giornalista, scrivendo su Twitter: "Ciao a Curzio Maltese, il giornalismo come talento e passione".

Chi era Curzio Maltese

Cresciuto a Sesto San Giovanni, si occupoò inizialmente di sport e cronaca per divere testate giornalistiche, tra cui La Notte, La Gazzetta dello Sport e La Stampa. Poi passò al quotidiano La Repubblica, di cui fu editorialista dal 1995 al 2021, quindi il trasferimento al Domani. Noto autore di documentari e televisivo (collaborò con Corrado Guzzanti nella realizzazione del programma Il caso Scafroglia, oltre che con Maurizio Crozza ed Enrico Bertolino) nel 2014 era stato candidato alle elezioni europee come capolista nella circoscrizione del nord-ovest italiano per L'Altra Europa con Tsipras, a sostegno della Coalizione della Sinistra Radicale per Alexis Tsipras come presidente della Commissione europea. Aveva ottenuto 31.980 preferenze, risultando il primo dei non eletti dopo Moni Ovadia. Ma l'attore e musicista aveva rinunciato al seggio, e così Maltese era entrato a Strasburgo.