Cina, ecco il dispositivo per inviare baci 'realistici': come si chiama, quanto costa e dove comprarlo

Dalla Cina arriva un curioso dispositivo che simula il bacio . Costituito da labbra in silicio , tanto verosimile a quelle reali che si ha l'impressione di trovarsi proprio nello stesso posto, il singolare prodotto ha dei sensori a pressione e attuatori. La sua capacità di replicare non solo la pressione, ma anche il movimento, il suono e la temperatura delle labbra sta creando però non poche polemiche. Il dispositivo che riproduce baci realistici si trova in vendita per 288 yan ( 40 dollari ) sul Taobao (una delle più grandi piattaforme di vendita online in Cina). Le persone che lo hanno provato e recensito hanno detto che si tratta di un aggeggio “volgare” e “inquietante”.

Il Remote Kiss: quanto costa e dove comprarlo

Per alcuni c'è preoccupazione per l'utilizzo che può essere fatto dai ragazzi, mentre sono davver pochi coloro che lo considerano un oggetto divertente. Cosa si deve fare per inviare un bacio? L'utente deve scaricare un'app per telefono cellulare e collegare il dispositivo alla porta di ricarica del telefono. Le coppie potranno quindi fare delle videochiamate o replicare ai baci ricevuti. Soprannominato come il come “moderno Cupido” per trovare l’anima gemella, c'è la possibilità di utilizzare la funzione “kissing Square”, così da poter baciare senza essere identificati. “Nella mia università, avevo una relazione a distanza con la mia ragazza, quindi abbiamo avuto contatti tra di noi solo tramite telefono. Ecco da dove è nata l'ispirazione di questo dispositivo”, ha dichiarato Jiang Zhongli, l’inventore dell'oggetto.