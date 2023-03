Alessandro Borghi, Rocco Siffredi e i curiosi retroscena del set di Supersex

Alessandro Borghi ancora protagonista, questa volta di una serie televisiva, Supersex, in uscita su Netflix e ispirata alla storia di Rocco Siffredi. L'attore romano, che interpreterà i panni del pornodivo, ha raccontato come si è svolta la sua avventura sul set e cosa ha provato durante i giorni trascorsi in compagnia di Siffredi che gli ha raccontato aneddoti e retroscena della sua carriera utili per la serie tv. Intervistato da Repubblica, Borghi ha rivelato: "C'è una grande differenza tra il personaggio pubblico e l’uomo. C’erano lati di Rocco non indagati e lui mi ha regalato onestà e fiducia, oltre alla felicità reciproca, per me di interpretarlo, per lui che fossi io" - ha dichiarato l'attore, che ha trascorso tre giorni a Budapest, a casa di Siffredi, e attraverso video e foto hanno ripercorso insieme il passato del protagonista della serie.