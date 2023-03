Temptation Island 2023, l'ultimo indizio sul ritorno in tv arriva dai social

Dopo due anni di stop, Temptation Island è pronto a tornare in tv. Il primo spoiler è arrivato qualche settimana con la striscia pubblicitaria apparsa durante i programmi di Canale 5, oggi invece ne è arrivato un altro. Su Instagram infatti è apparso un nuovo profilo dedicato al reality e un call to action che invita a iscriversi ai casting. La notizia del ritorno del format ha fatto felici gli appassionati che durante i due anni hanno più volte chiesto la rimessa in onda.