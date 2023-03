Todt, dai trionfi Ferrari con Michael (Schumi) all'Oscar di Michelle (Yeoh)

TORINO - (e.e.) Dai trionfi in Ferrari con Michael ( Schumacher ) all'Oscar con Michelle ( Yeoh ). Ascesa e vecchiaia d'oro per Jean Todt , che alla Rossa rimpiangono e che dopo l'era Schumi ha trovato soddisfazioni nella federazione e nella vita privata. Da anni, infatti, la sua compagna è l'attrice Michelle Yeoh. In coppia, spesso facevano la vacanze in Malesia, il Paese della Yeoh, proprio con Michael e Corinna , prima dell'incidente sugli sci che ha ridotto l’ex campione del mondo a una vita “differente” in casa, di cui poco si sa.

Todt, un Oscar alla vecchiaia

Todt, uno dei pochi che continua ad avere rapporti con la famiglia Schumacher, si è ritagliato un angolo di felicità proprio con Michelle, premiata con l’Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in «Everything Everywhere All at Once», dei registi Daniel Scheinert e Daniel Kawn. Il suo discorso è stato un inno al sogno: «Grazie, per tutti i ragazzini e le ragazzine che mi guardano stasera, questo è un faro di possibilità, per capire che i sogni si realizzano, e non lasciate mai che nessuno vi dica che avete superato una certa età». E monsieur Todt era fra i tanti ad applaudire....