Meta-Siae, salta l'accordo: stop alla musica sui social? Cosa succede

Grandi novità in casa Meta : gli utenti Instagram , Facebook e WhatsApp non potranno più inserire nei propri contenuti brani tutelai dalla Siae . Saltato quindi l'accordo per divergenza di natura economiche tra il gruppo di proprietà di Mark Zuckerberg e la Società Italiana Autori ed Editori che permetteva l'uso di musica in stories e reels.

L'annuncio

"Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con Siae. La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, a partire da oggi, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae all’interno della nostra libreria musicale", questo è l'annuncio fatto da Meta. Dopo la decisione di tagliare ben 10mila posti di lavoro per riorganizzazione interna, prosegue quindi il l'azione di ottimizzazione delle risorse del gruppo.