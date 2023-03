Come sta Papa Francesco dopo la prima notte passata al Gemelli

Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla, dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo . Stando alle ultime notizie il Sommo Pontefice è stato ricoverato per " un'infezione respiratoria ". Dall'Ansa si apprende che: "Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme, ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti".

Papa Francesco: come sta

Con il Santo Padre c'è Massimiliano Strappetti, 54 anni, infermiere talmente vicino e ascoltato da Bergoglio da essere stato proprio lui a convincerlo a sottoporsi all'operazione al colon tre anni fa. La degenza del Pontefice proseguirà anche nella giornata odierna. A quanto apprende LaPresse da fonti ospedaliere è in corso una terapia per affezione respiratoria, che proseguirà nei prossimi giorni. I parametri del Papa sono nella norma. Continueranno gli accertamenti che per ora, secondo quanto si apprende, escludono problemi cardiaci e polmonite.