ChatGPT, stop dal Garante Privacy: raccolta illecita di dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso la limitazione provvisoria del trattaemento dei dati con effetto immediato per ChatGPT. Provvedimento che durerà fino a quando il colosso non rispetterà la disciplina privacy attualmente vigente. Il dispositivo riguarda la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. Per ulteriori accertamenti sul caso è stata aperta un'istruttoria da parte dell'Autorità.