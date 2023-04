Tour Eiffel, il pesce d'aprile che diventa virale

PARIGI (Francia) - Come ogni anno al 1° di aprile il mondo del web si scatena con gli scherzi/fake news che vanno dallo sport fino anche all'attualità come ha fatto l'account Twitter ufficiale della Tour Eiffer che ha presentato una nuova attrattiva. Oltre alle visite guidate, l'organizzazione ha proposto una goliardica novità, ha pubblicanfo un dettagliato video che mostra dei tubi che si intrecciano lungo la struttura scrivendo: "Non sei pronto per la mia nuova attrazione estiva! Lo scivolo più alto del mondo verrà installato sulla mia vetta dal 1° luglio!". Un pesce d'aprile ben architettato.