A New York si può cenare nudi: l'ultima idea di un ristorante vegano

Eravamo abituati alle spiagge per nudisti, ma l'ultima nuova frontiera sono le Füde Dinner Experiences , dove con 88 euro è possibile sedersi ad un tavolo dove tutti i commensali sono completamente nudi . La stravagante idea è dell'artista e modella Charlie Ann Max , che ha lanciato l'iniziativa in un ristorante vegano di New York .

L'iniziativa

"Uno spazio liberatorio che celebra il nostro io più puro, attraverso la cucina a base vegetale, l'arte, la nudità e l'amor proprio", ha commentato la Max. Quest'ultima ha iniziato a sperimentare questo tipo di eventi nel 2020. Allora le cene erano però solo su invito, mentre oggi è possibile prenotare. Perché vivere un'esperienza del genere? Stando a quanto riportato dal The New York Times che ha raccolto alcune testimonianze, l'aspettativa primaria per chi sposa questa stravagante idea è quello di riconciliarsi con il proprio corpo o diventare più sicuri di sé. Al momento tali eventi sono solo dedicati alle donne. Gli uomini sono accettati solo se chi ha già cenato nel ristorante garantisca per loro.