I più ricchi del mondo 2023, nella classifica c'è un italiano: ecco chi

Bernard Arnault , a capo dell'impero del lusso LVMH , è la persona più ricca del mondo con un patrimonio al momento di 211 miliardi di dollari: questi i dati forniti dalla classifica annuale stilata dalla rivista Forbes. Prima volta per un cittadino francese raggiungere tale primato. All'unidicesima posizione si trova un'altra francese, Francoise Bettencourt Meyers , vicepresidente di L'Orèal , con un patrimonio compressivo di 80,5 miliardi di dollari.

Elon Musk al secondo posto

Secondo e terzo in classifica sono rispettivamente Elon Musk e Jeff Bezos. L'ad di Tesla ha perso la prima posizione a causa della calo del valore del suo titolo in borsa, dovuto all'acquisizione di Twitter. Stando ai dati di Forbes, il tycoon oggi ha un patrimonio di 180 miliardi. Il fondatore di Amazon ha invece visto scedere il patrimonio a 107 miliardi. Anche Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, è passato al sedicesimo posto con 64,4 miliardi di dollari. I 2.640 patrimoni a dieci cifre hanno un controvalore totale di oltre 12.200 miliardi, in calo di 500 miliardi dai 12.700 miliardi del marzo 2022.