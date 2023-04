Berlusconi ricoverato: terapia intensiva al San Raffaele

Silvio Berlusconi, 86 anni, è ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva, per problemi cardiovascolari. Il politico ha fatto una tac e sarebbe in attesa di eseguire ulteriori controlli medici. “È ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava una infezione - ha rassicurato il ministro degli esteri Tajani - Però parla e questo è quello che so". Per l'ex premier si tratta di un nuovo ricovero, dopo essere stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Berlusconi si era recato lunedì scorso nel nosocomio per alcune visite di controllo che si sono poi protratte più di quanto previsto.