Kabosu, dai meme allo sbarco su Twitter: la storia del cane social

Il cane più famoso del mondo, Kabosu , non sarà più il volto simbolo di Twitter , poiché dal 7 aprile, è tornato il vecchio logo con l'uccellino. Il celebre amico a quattro zampe, già popolare nel 2010 e simbolo della criptovaluta Dogecoin, ha raggiunto la veneranda età dei 17 anni e vive in Giappone insieme a tre gatti.

Twitter e la decisione di Musk

Sull'onda delle innovazioni e dei cambiamenti apportati da Musk dopo l'aquisto della piattaforma, Mister Tesla aveva infatti deciso di adottare il simpatico musetto di Kabosu ( che conta migliaia di follower sui social) come nuovo simbolo di Twitter. Nel 2010 il volto di Kabosu circolava tra le chat di Reddit come meme. Il suo nome rievoca quello di un agrume simile al lime, la cui forma ricorda molto quella del suo muso paffuto. Grazie alla popolarità avuta dal suo primo meme, arrivò l'apertura del suo primo profilo Twitter, quindi anche un blog, dove si narra la sua quotidianità. Un racconto che passa anche su Instagram, dove il quadrupede ha un profilo con più di 400mila followers. Dopo essere diventato il simbolo del DogeCoin, la sua popolarità è espolsa. Nel 2013 arriva perfino la premiazione come miglior meme dell'anno.