Berlusconi, la leucemia e il messaggio di speranza dall'ospedale

Silvio Berlusconi , 86 anni, è ricoverato al San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare. L'ex Presidente del Consiglio è affetto da leucemia cronica. "È dura, ma ce la farò anche questa volta . Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su", ha detto il fondatore di Forza Italia. Nella giornata odierna sono sono attesi nuovi accertamenti clinici. Stando alle ultime notizie riportate da fonti ospedaliere, Berlusconi sta reagendo bene alle cure .

Silvio Berlusconi ricoverato: come sta

La seconda notte in ospedale per Berlusconi pare sia trascorsa in modo tranquillo. Rispetto a ieri sembrerebbe esserci un maggioreottimismo sulle sue condizioni di salute. Il fratello Paolo ha dichiarato: "Siamo consapevoli che è curato nel migliore dei modi, quindi siamo fiduciosi che anche questa volta mio fratello ce la farà". Nella mattinata di ieri, il bollettino medico firmato dal prof. Zangrillo e dal dott. Fabio Ciceri ha confermato la dignoasi, circolata in mattinata, di leucemia mielomonocitica cronica.