Berlusconi, dal cuore al covid fino alla leucemia: tutti i guai di Silvio

MILANO - Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per via di una infezione polmonare aggravata da una leucemia mielomonocitica cronica. L'ex presidente del Milan starebbe rispondendo bene ai trattamenti per un'altra partita contro i problemi di salute.

Berlusconi e i problemi di salute: lo storico

Sono stati parecchi i problemi di salute affrontati dal leader di Forza Italia negli ultimi anni. A giugno 2016, a seguito di uno scompenso cardiaco, ha subito un delicato intervento al cuore di oltre 4 ore per sostituire una valvola aortica. Successivamente, nell’aprile 2019, è stato nuovamente operato, per una occlusione intestinale. A settembre 2020 si è reso necessario un nuovo ricovero presso l’ospedale San Raffaele, in questo caso perché il Cavaliere era risultato positivo al Covid 19. Un ricovero di una decina di giorni, con l’ex premier che tuttavia nei mesi successivi ha comunque risentito di alcuni strascichi, conseguenza del virus. Infatti a maggio 2021 è stato necessario un nuovo ricovero per Berlusconi: la causa è stata un’infezione polmonare, le cui cause progresse sarebbero state riconducibili al Covid contratto mesi prima. A gennaio 2022, infine, un’infezione alle vie urinarie aveva costretto all’ennesimo ricovero (l’ultimo prima di quello di marzo 2023, nel quale aveva avvertito i primi sintomi della malattia che sta affrontando), questa volta della durata di otto giorni. Anche in questo caso il problema era stato superato.