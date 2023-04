MILANO - Terza notte in terapia intensiva tranquilla per il presidente del Monza Silvio Berlusconi ricoverato da mercoledì presso l'ospedale San Raffaele causa un'infezione polmonare. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere anche oggi non è previsto che venga diffuso un bollettino medico di aggiornamento sulla sua salute. Il leader di Forza Italia è vigile, risponde in modo positivo alle cure, e la sua situazione è stazionaria.