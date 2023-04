Berlusconi continua a migliorare: lasciata la terapia intensiva

MILANO - Il presidente del Monza Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano dopo 12 giorni dal ricovero. A quanto si apprende, i medici hanno dato il via libera per il trasferimento del leader di Forza Italia in una stanza di un reparto di degenza ordinario. A permettere il trasferimento, che era in programma per oggi, è il "costante miglioramento" del quadro clinico del quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri .