Barbie con sindrome di Down, oltre il film la svolta storica: i dettagli

Barbie con la sindrome di Down è l'ultima novità introdotta sul mercato dal marchio Mattel con lo scopo di "consentire a un numero ancora maggiore di bambini di rivedersi in Barbie, oltre a far sì che rifletta il mondo che li circonda", come spiegato da una nota della società con sede in California. La nuova tipologia del giocattolo per eccellenza amato da grandi e piccini è inclusa nelle Barbie Fashionistas 2023 e disponibile in quantità limitate online e in negozio, venduta ad un prezzo di 10,99 dollari.