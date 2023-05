Il Colosseo Quadrato: il brand “Mida", moda, storia & storie

Da qui la nascita del brand MIDA (la M di Moda si fonde con la sigla che idenIfica l'istruzione degli adulI -IDA), un progetto creato per dare una forma tangibile alle idee degli allievi che hanno sfruttato materiali di recupero e si sono ispiraI al Palazzo della Civiltà Italiana visibile dalle finestre del laboratorio di Fashion Design della scuola.

Così sono staI realizzati vestiti e accessori unici ed originali.

Mida un brand, Mida la figura mitologica del famoso re che trasformava tutto in oro. Oggi l’istruzione trasforma materiali di scarto in haute couture e può trasformare le vite degli adulti che si mettono in gioco tornando a scuola, in cerca di una seconda occasione.

Cartiera - laboratorio di moda eIca che produce accessori in pelle e tessuto, recuperando materie prime di elevata qualità, lavorate secondo le tecniche dell’artigianato Made in Italy e impiegando persone in condizioni di svantaggio - ha donato preziosi scarti agli alunni del corso “Sistema Moda” che hanno così creato abiti da passerella.

Stella, Valentina, Angelica, Loris, Ilaria e Sabrina sono alcuni degli alunni che quest’anno hanno deciso di iscriversi al corso serale dell’isItuto Alberti, nel tentaIvo di realizzare quell’obiettivo che, per moIvi personali determinati dalla necessità di lavorare di giorno, permettesse di plasmare nelle proprie mani tessuti diversi, trasformandoli in abiti di design.

Le creazioni del brand Mida saranno presentate nel corso della conferenza stampa, indossate dalla madrina dell’evento, la showgirl Laura Cremaschi e dalla giornalista del Corriere dello Sport Chiara Zucchelli, moderatrice della conferenza.

Parteciperanno all’evento: il Prof. Giuseppe Valditara - Ministro dell'Istruzione e del Merito (in attesa di conferma), Marietta Tidei (in collegamento da remoto) - Consigliere Regione Lazio, Vicepresidente Xl Commissione sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione, Alessandro Onorato - Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma, Claudia Pratelli - Assessore alla scuola, formazione e lavoro del Comune di Roma, Mariano Angelucci – Presidente XXII Commissione Capitolina Permanente turismo, moda e relazioni internazionali, Teresa Maria Di Salvo - Presidente IX Municipio del Comune di Roma, Andrea Marchesini Reggiani - Direttore Cartiera Laboratorio di Moda Etica e Simone Cangelmi - Designer Anima Simone Cangelmi.