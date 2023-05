Pasta Gate, svelato il mistero dei 200 chili di spaghetti nel bosco

TORINO - Il mister del Pasta Gate è stato finalmente risolto! Circa una settimana fa, infatti, gli abitanti della città di Old Bridge, nella contea di Middlesex nel New Jersey, erano stati sorpresi da un insolito spettacolo con le rive del torrente della cittadina ricoperte da centinaia di chili di pasta cotta. Ruscelli di spaghetti e noodles sono diventati subito virali con degli scatti pubblicati sui social dalla ex candidata al consiglio comunale Nina Jochnowitz, con lo scopo di mettere in luce un serio problema della città: lo smaltimento dei rifiuti sfusi non dotato di un efficiente servizio di raccolta. Questo provocherebbe un massiccio abbandono illegale di spazzatura, ma in questo caso la storia è un pò particolare.