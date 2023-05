WhatsApp e le chat segrete per proteggere la privacy: l'ultima novità

Gli utenti di WhatsApp troveranno quindi una sezione apposita, dove collocare le conversazioni sensibili. I mittenti dei messaggi facenti parte della chat non saranno visualizzabili. L'utente avrà quindi la possibilità di scegliere quali conversazioni bloccare all'interno dell'app. L'accesso alle chat secretate sarà possibile solo attraverso una password. In alternativa sarà possibile farlo con indicatore biometrico (impronte digitali o riconoscimento facciale). Meta ha annunciato che “Chat Lock” si arricchirà di nuovi elementi e modalità nei prossimi mesi, in funzione dei diversi gradi di segretezza. Il blocco delle chat dovrà essere fatto manualmente su tutti i device in possesso, poiché al momento non è possibile farlo automaticamente.