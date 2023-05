Byakuya, il gelato più caro del mondo: prezzo e ingredienti a sorpresa

Realizzato in Giappone il gelato più caro al mondo : si chiama Byakuya ed è entrato nel Guinness dei primati per il suo prezzo esorbitante: 6211 euro a pallina . Ad avere l'idea è stata l'azienda Cellato, che si è avvalsa della collaborazione dello chef giapponese Tadayoshi Yamada.

Gli ingredienti del gelato più costoso al mondo

Perché questo gelato è il più caro al mondo? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Guinness World Record, che dal suo profilo Twitter ha svelato gli ingredienti utilizzati per la preparazione di questa leccornia che non è certo alla portata di tutti. Per la sua realizzazione sono stati utilizzati oltre al tartufo bianco di Alba, anche il Parmigiano Reggiano e il sake kasu. A cui si è aggiunta anche una foglia d’oro edibile. a fondere tali sapori caratteristici della cucina occidentale con quella orientale, è stato Tadayoshi Yamada ( il capo chef di RiVi, un ristorante fusion di Osaka), che ha impiegato un anno e mezzo per raggiungere l'ambito risultato.