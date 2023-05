Alluvione in Emilia Romagna, danni anche nel mondo dello sport. Le iniziative solidali per le realtà del territorio

La macchina della solidarietà che si è messa in moto subito dopo l’alluvione in Emilia Romagna non ha dimenticato il mondo dello sport. Sulla piattaforma GoFundMe infatti, dove sono stati raccolti complessivamente 1,5 milioni di euro per la Regione, sono partite anche raccolte fondi volte a risollevare le realtà sportive del territorio.

Il Basket Park gestito dalla Scuola Basket Faenza è stato inondato da entrambe le alluvioni di maggio che ha rovinato, oltre al campo, anche tribune e attrezzature. Le quasi cento donazioni finora arrivate aiuteranno i gestori a superare queste difficoltà.

Sempre nella cittadina in provincia di Ravenna la Palestra Lucchesi è stata totalmente coperta dal fango. Pure in questo caso la struttura, gestita dal C.A. Faenza sez. Lotta, ha subito danni enormi dalle due alluvioni, ricevendo però una grande solidarietà: quasi diecimila gli euro raccolti finora.

La palestra Year Zero invece, anch’essa a Faenza, era stata aperta meno di uno fa: “Oggi vedere tutto il mio duro lavoro distrutto dall’ esondazione del fiume Lamone mi spezza il cuore” ha scritto Flavio, il titolare, che però ha subito ricevuto la solidarietà di centinaia di donatori.

“La nostra palestra di ginnastica artistica ed arrampicata è stata devastata” si legge nel testo della raccolta della Polisportiva Masi di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove sono stati più di duecento a partecipare all’iniziativa solidale avviata dopo i danni subiti dall’acqua.

Danni molto gravi come quelli rilevati allo Stadio Negrini, sede del Castenaso Calcio, realtà sportiva del bolognese, che devolverà metà del ricavato della raccolta fondi alla popolazione colpita dall’alluvione. Un’occasione per dimostrare come anche chi si trova in un momento di difficoltà non manca di riservare un pensiero agli altri bisognosi.