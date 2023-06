WhatsApp, Instagram e Facebook down nel primo pomeriggio di martedì 6 giugno. Problemi per il gruppo Meta, l’impresa statunitense che controlla alcuni dei social più importanti. Tante le segnalazioni degli utenti su Twitter, l’unica piattaforma ancora funzionante: “L’ennesima volta, basta non se ne può più”. Alcuni lamentano problemi da mobile, altri anche da desktop.