Berlusconi è morto a 86 anni. L'annuncio ufficiale e le reazioni

Silvio Berlusconi non ce l'ha fatta. Era ricoverato da venerdì scorso al San Raffaele di Milano per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. È stato quattro volte Presidente del Consiglio, presidente del Milan dal 1986 al 2017, proprietario del Monza Calcio dal settembre 2018. Il leader di Forza Italia aveva 86 anni. In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale.

Silvio Berlusconi e il calcio Il suo approdo alla guida del Milan ha cambiato la storia del club rossonero. Acquistato nel febbraio del 1986 da Giuseppe Farina, ha trasformato il Milan in una delle squadre più vincenti della storia del calcio: durante la sua gestione ha vinto per 8 volte il campionato italiano, per 5 volte la Champions League, 7 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali e un Mondiale per Club. Dal settembre 2018 Berlusconi aveva rilevato il Monza in Serie C, portando il club brianzolo in meno di quattro anni alla prima storica partecipazione alla Serie A.

Silvio Berlusconi imprenditore La fama e il successo di Silvio Berlusconi derivavano innanzitutto dal suo percorso come imprenditore. Dopo aver iniziato nel campo dell'edilizia, ha allargato i suoi affari al mondo delle telecomunicazioni: nel 1976 ha rilevato Telemilano, nello stesso anno in cui venne meno il monopolio statale con una sentenza della Corte Costituzionale che sancì la legittimità delle tv private in ambito locale. Due anni dopo Telemilano prese il nome di Canale 5, diventando una tv nazionale attraverso un network di più emittenti locali. Nel 1978 Berlusconi fondò Fininvest, holding che coordinava tutte le imprese a lui riconducibili. Tra il 1982 e il 1984 il gruppo acquisisce Italia 1 e Rete 4. Il gruppo negli anni seguenti si allargherà anche in Francia, Spagna e Germania. In ambito editoriale Berlusconi era proprietario di Mondadori dal 1990 ed è stato a lungo azionista di maggioranza de Il Giornale. Tra il 1988 e il 1985 nel portfolio di Fininvest c'stata anche Standa. Silvio Berlusconi politico Nel 1994 la decisione di entrare in politica, la celebre "discesa in campo" datata 26 gennaio 1994 ben sintetizzata da quel videoannuncio registrato che iniziava con "L'Italia è il Paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti". Questo coincise con la nascita di Forza Italia, partito di centro-destra ispirato ai valori del liberismo. Alle elezioni del 27 e 28 marzo 1994 la coalizione (Polo delle Libertà al Nord Italia e Polo del Buon Governo al Sud) vince e Berlusconi diventa Presidente del Consiglio per la prima volta. Il centro-destra guidato dal Cavaliere vincerà successivamente le elezioni politiche nel 2001 e nel 2006, riportando così Berlusconi a Palazzo Chigi. Silvio Berlusconi, i figli Marina, Piersilvio, Barbara, Luigi e Eleonora. Cosa fanno gli eredi dell'impero lasciato dal Cavaliere, da Mediaset a Mediolanum e Fininvest. L'impero Berlusconi passa quindi ai cinque figli avuti dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, Marina e Piersilvio, e con la seconda moglie Veronica Lario (nome d’arte di Miriam Bartolini) ovvero Barbara, Eleonora e Luigi. Berlusconi-Milan, da Gullit a Shevchenko: tutti gli acquisti storici Da Gullit a Shevchenko, da Boban e Ancelotti a Van Basten, la lista dei colpi più clamorosi portati a San Siro dall’ex presidente, alla guida del club rossonero per più di trent’anni: promesse diventate star, campioni già sbocciati e futuri Palloni d’Oro.

