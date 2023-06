Berlusconi, dalla d'Urso alla Blasi: gli omaggi del mondo dello spettacolo

Silvio Berlusconi, il ricordo di Barbara d'Urso

Tra le prime a piangere la morte del Cavaliere su Instagram è stata Barbara D'Urso. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme a Berlusconi a commento del quale ha scritto: "Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro. Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia. E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna "col sorriso di velluto e le palle d’acciaio", perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi. Non ti dimenticherò mai. Ciao Silvio".