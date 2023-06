Berlusconi, eredità e futuro: cosa succede ora tra Fininvest e politica

Un percorso più definito per le attività imprenditoriali, una traversata più incerta in politica. Potrebbe essere questo il destino immediato delle molteplici attività della galassia di Silvio Berlusconi , scomparso lunedì. A livello economico le fluttuazioni al rialzo in Borsa sul titolo di Mediaset dimostrano che i mercati scommettono su una fase di grande interesse intorno alle azioni del gruppo tv quotato dalla metà degli Anni 90 a Piazza Affari. Sono movimenti che si verificano nelle fasi in cui un’azienda viene considerata appetibile da altri operatori, come succede adesso che non c’è più il fondatore di questo impero nato intorno a schermi, studi e antenne tra la fine degli Anni 70 e l’inizio degli 80. Sono tante le ipotesi che circolano.

Mediaset, i possibili scenari

Si è immaginato un nuovo assalto di Vincent Bolloré, l’uomo d’affari francese proprietario di Vivendi che nel 2016 ha tentato di scalare (ora Mfe, MediaForEurope, dopo il riassetto internazionale che ha portato la sede legale in Olanda). Da lì è nato un duro scontro con Berlusconi con infinite code legali e ripercussioni anche sull’assetto di Tim, altra preda di Bolloré. Si è parlato anche di un interesse di Urbano Cairo, entrato nel mondo dell’editoria e della pubblicità proprio come assistente di Berlusconi appena dopo la laurea alla Bocconi. Nessuno, però, conferma di volersi imbarcare in questa avventura. Le prossime settimane diranno se altri gruppi avranno intenzione di sondare Cologno Monzese. Ma in tanti scommettono sulla prosecuzione dell’assetto attuale che vede già da tempo Marina e Piersilvio Berlusconi al timone delle attività principali del gruppo: Mediaset e Mondadori. D’altronde sono stati proprio i due primogeniti a gestire le aziende in prima persona da quando il padre ha dedicato molto tempo alla politica. Con la supervisione di Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset. Senza dimenticare che anche la costola finanziaria di Fininvest, la banca Mediolanum, ha continuato a essere gestita nell’ambito della famiglia Doris, con il passaggio da Ennio al figlio Massimo, amministratore delegato dopo la morte del padre nel 2021. Anche uno storico collaboratore di Berlusconi, come Ubaldo Livolsi, decisivo nella quotazione in Borsa del 1996, è convinto che le attività economiche continueranno a restare alla famiglia Berlusconi.