Kourtney Kardashian incinta: l'annuncio a sorpresa con un cartellone

La reazione di Travis

Non appena si è accorto del cartellone, Travis è apparso molto sorpreso e frastornato dall'annuncio. Il batterista, come gli altri componenti della band, ha smesso di suonare interrompendo il concerto ed è sceso dal palco per abbracciare Kourtney. I due poi si sono lasciati andare in un bacio romantico tra gli applausi del pubblico. La coppia desiderava un figlio da tempo.