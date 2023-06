Muore per un video Youtube: dopo i The Borderline altro dramma 'social'

Il corpo senza vita di Yahya Hkimi, il 18enne scomparso nelle acque del fiume Secchia, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica 18 giugno a circa cinquecento metri a valle del luogo in cui si era tuffato. Il giovane il 14 giugno scorso si era immerso in acqua nonostante la corrente fosse forte. "Mi ha chiesto di fare un video. Un filmato scherzoso dove voleva fingere di essere portato via dall’acqua. Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è scomparso”, ha raccontato l'amico che era con lui. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i due ragazzi erano andati al percorso natura di Marzaglia e, una volta giunti sul posto, Yahya aveva deciso di fare il bagno e di farsi filmare dall’amico, simulando di essere trascinato via dal fiume. Il corpo del 18enne è stato sarà sottoposto ad autopsia per accertare l'esatta causa di morte.