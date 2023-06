Berlusconi, quando verrà aperto il testamento per l'eredità: c'è la data

Il testamento di Silvio Berlusconi , morto all'età di 86 anni anni il 12 giugno all'ospedale San Raffaele di Milano , non è stato ancora aperto. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, le ultime volontà del Cavaliere (che sarebbero in mano del notaio Arrigo Roveda) non saranno rese note prima del 26 giugno , che non rappresenterebbe una data casuale. Per il 29 giugno, infatti, è stata convocata l’assemblea ordinaria della capogruppo Fininvest con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e il rinnovo del consiglio di amministrazione.

Berlusconi, il testamento e la divisione del patrimonio

La riunione dei soci (i cinque figli) della Finivest sarebbe quindi l'occasione per dare immediato corso alle volontà dell'ex premier. Il patrimonio di Berlusconi da dividere tra gli eredi (e legatari) è piuttosto ampio e comprende ville, imbarcazioni, opere d'arte ed investimenti personali. A questi si dovrebbe aggiungere anche la suddivisione delle quote di Berlusconi della capogruppo. Secondo un calcolo approssimativo, ha fatto sapere il Corriere della Sera, il patrimonio in gioco dovrebbe essere intorno ai 4 miliardi. Gli immobili, secondo stime non ufficiali, potrebbero avere un valore tra i 650-700 milioni. Il 61% di Fininvest, sulla base del patrimonio netto della capogruppo, è stimabile in 3 miliardi. Grande attesa anche per scoprire se nel testamento di Berlusconi ci saranno disposizioni anche per la compagna Marta Fascina e Forza Italia.