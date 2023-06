Titanic, il sottomarino disperso usava la Starlink di Musk per comunicare

Starlink di Elon Musk ed il Titan

A causa della considerevole distanza dalla costa, l'utilizzo di internet è impossibile. Da qui l'idea da parte della società di utilizzare la teconologia Starlink, sviluppata dall'azienda di Elon Musk, Space X. In un post pubblicato qualche giorno fa da OceanGate Expeditions sui social si legge: "Il relitto del Titanic si trova a circa 400 miglia dalla costa di Terranova. Senza torri cellulari in mezzo all'oceano, ci affidiamo a Starlink per fornire le comunicazioni di cui abbiamo bisogno durante la spedizione al Titanic del 2023 di quest’anno". La testata Mirror ha ipotizzato che Starlink fosse il modo in cui il piccolo sottomarino e la nave della missione si tenessero in contatto, anche se in tal senso non ci sono conferme. La tecnologia della società di Elon Musk è stata utilizzata anche in altre emergenze di questo tipo, supportando ad esempio Kiev nella guerra in Ucraina, ma anche durante l'alluvione in Emilia Romagna.