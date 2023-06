Titanic, cosa diceva il Ceo sulla sicurezza del sottomarino disperso

Proseguono senza sosta le ricerche per ritrovare il Titan , il sottomarino della OceanGate disperso dal 16 giugno nelle acque dell'Oceano Atlantico, utilizzato per delle visite turistiche al relitto del Titanic , il transatlantico che si inabissò nel 1912 dopo l'impatto con un iceberg. L' autonomia di ossigeno del mezzo è di circa 96 ore, che finiranno alle 12 (ora italiana) di venerdì 22 giugno.

Titanic, le parole del Ceo del sottomarino disperso

Tra i cinque membri dell'equipaggio anche il Ceo della OcenGate, Stockton Rush, che ha fondato la società nel 2009 con l'obiettivo di far progredire la tecnologia dei sommergibili e di condurre esplorazioni nelle profondità più oscure dell'oceano. In una passata intervista, l'imprenditore ha affermato che il sottomarino è “praticamente invulnerabile”. Affermazione che ha suscitato il sorriso dell'intervistatore, che ha poi commentato: "E questo è ciò che più o meno hanno detto anche per il Titanic".